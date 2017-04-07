В Калининграде в СНТ "Дружба" сгорела деревянная дача

В четверг, 6 апреля, в Калининграде на территории СНТ "Дружба" произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на дачном участке сгорел деревянный домик площадью 40 кв. м. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.

Ещё один пожар случился накануне в Гусеве. На ул. Суворова в двухэтажном расселённом доме сгорело перекрытие на втором этаже. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Кроме того, в Светлогорске на ул. Московской в одноэтажном доме горела комната, чердак и кровля на площади 80 кв. м. На ликвидации пламени работали 15 человек, были задействованы четыре единицы техники. В результате всех ЧП никто не пострадал.