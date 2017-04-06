"Решил покататься": калининградец попал в ДТП на угнанном у тёщи автомобиле
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде полицейские задержали местного жителя, попавшего в ДТП на угнанном у тёщи автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
5 апреля в дежурную часть поступило сообщение об угоне иномарки, принадлежащей 65-летней калининградке. Вскоре автомобиль обнаружили на Ленинском проспекте: как выяснилось, его угнал зять потерпевшей. Своё решение он объяснил желанием покататься. На эстакадном мосту угонщик столкнулся с другим автомобилем, после чего попытался скрыться и был задержан.
Как стало известно, 32-летний угонщик ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 "Неправомерное завладение транспортным средством".
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