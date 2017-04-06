Житель Советска пошел под суд за вывезенную с участка соседа землю

Городской суд Советска взыскал компенсацию с местного жителя, который самовольно вывез землю с участка соседа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Истец обратился в суд с иском о компенсации материального ущерба, пояснив, что ответчик на арендованном экскаваторе вывез землю, мотивировав это тем, что она создавала препятствия в оборудовании пожарного въезда на территорию. В результате истцу был причинён материальный ущерб.

Суд счёл правомерным требование о возмещении убытков. С ответчика решено взыскать сумму причинённого ущерба: 4 775 руб, а также суму, которую истец потратил на оплату госпошлины.