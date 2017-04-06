В Черняховске под суд пошёл 50-летний мужчина, зарезавший сожителя кухонным ножом

В Черняховске перед судом предстанет 50-летний мужчина, убивший соседа по квартире кухонным ножом. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Следствие установило, что 9 октября 2016 года в квартире на ул. Лермонтова обвиняемый употреблял спиртное со своим 30-летним соседом. Между мужчинами возник конфликт. В результате один сначала избил другого, а потом 14 раз ударил кухонным ножом. После этого напавший перетащил бессознательного потерпевшего к крыльцу дома. Поблизости оказалась соседка, которая попыталась оказать мужчине первую помощь и вызвала скорую. Приехавшие на место медики госпитализировали его в больницу Черняховска, где он спустя некоторое время умер.

Оба не работали. Потерпевший сожительствовал с 32-летней женщиной, которая ранее была гражданской супругой обвиняемого, отца своего ребёнка. Все трое жили вместе. Между мужчинами периодически возникали конфликты на почве ревности.

Действия 50-летнего жителя Черняховска квалифицировали по ч.1 ст. 105 (“Убийство”). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.