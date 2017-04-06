27-летний мужчина, погибший при теракте в Петербурге, служил в Калининградской области
Дмитрий Мазанов
Фото со страницы погибшего “ВКонтакте”
В результате теракта в метро Санкт-Петербурга погиб 27-летний Дмитрий Мазанов, который служил в Калининградской области в ракетных войсках. Об этом сообщает “Медуза”.
Молодой человек жил в Тосно Ленинградской области. В день взрыва поехал в Петербург по делам. Спустя два дня его опознали родственники. Мазанов болел за “Зенит”, работал комплектовщиком на складе. У него остались вдова и двухлетняя дочь.
“Я его после армии не видел, но сослуживцем он был хорошим. Надежным и всегда готов был помочь”, — цитирует издание сослуживца погибшего.
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