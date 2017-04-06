Инженер "Калининградгазификации", по вине которого погиб рабочий, получил условный срок

Виновным в гибели 50-летнего монтажника в строительном котловане на Московском проспекте признали инженера "Калининградгазификации". Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.

54-летнего главного инженера строительно-монтажного управления Сергея Галашевского осудили по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Его приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в два года.



"Также осуждённому 2 года 6 месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительно-монтажных работ. При вынесении приговора суд принял во внимание, что подсудимый впервые совершил преступление, отнесённое к категории неосторожных, признал вину в полном объёме, раскаялся в содеянном, частично компенсировал моральный вред", — говорится в сообщении ведомства.