Очевидец: под Гвардейском Suzuki вылетел в кювет, есть пострадавшие
В четверг, 6 апреля, под Гвардейском Suzuki вылетел в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщает очевидец в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. Авария произошла в 15:20. Автомобиль двигался из Черняховска в Калининград. По предварительным данным, водитель превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В салоне также находились две девочки 16 и 8 лет. Всех находившихся в автомобиле доставили в больницу. Информация об их состоянии уточняется.
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