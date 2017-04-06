Очевидец: под Гвардейском Suzuki вылетел в кювет, есть пострадавшие

В четверг, 6 апреля, под Гвардейском Suzuki вылетел в кювет, есть пострадавшие. Об этом сообщает очевидец в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. Авария произошла в 15:20. Автомобиль двигался из Черняховска в Калининград. По предварительным данным, водитель превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В салоне также находились две девочки 16 и 8 лет. Всех находившихся в автомобиле доставили в больницу. Информация об их состоянии уточняется.