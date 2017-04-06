В Петербурге в жилом доме произошёл взрыв (обновлено)
В четверг, 6 апреля, в Петербурге в жилом доме произошёл взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
По информации издания "Фонтанка"
, речь идёт о доме №21, корпус 3 на проспекте Солидарности. Очевидцы сообщают о двух хлопках. На уровне 13-го этажа отвалилась облицовочная плита. Припаркованный у здания автомобиль повреждён её осколками. Информации о пострадавших нет.
Обновлено от 15:08
По уточнённым данным, в здании взорвался бытовой газ. Об этом "Интерфаксу"
сообщил источник в экстренных службах. Хозяин квартиры на 12 этаже задел газовую трубу, когда делал ремонт и обшивал гипроком стены.
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