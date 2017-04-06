В метро Петербурга у пассажира обнаружили гранату со следами тротила

У одного из пассажиров петербургского метро в четверг, 6 апреля, обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны со следами тротила. Об этом со ссылкой на неназванного представителя пресс-службы ГУ Росгвардии сообщает "РИА Новости".



Подозрительный предмет был обнаружен во время проверки сумки одного из пассажиров. На место прибыли взрывотехники. Они сообщили, что у гранаты РГ-42 современный запал и отсутствует тротил внутри.



"То есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", — цитирует агентство собеседника.