В метро Петербурга у пассажира обнаружили гранату со следами тротила
Фото с официального сайта Росгвардии
У одного из пассажиров петербургского метро в четверг, 6 апреля, обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны со следами тротила. Об этом со ссылкой на неназванного представителя пресс-службы ГУ Росгвардии сообщает
"РИА Новости".
Подозрительный предмет был обнаружен во время проверки сумки одного из пассажиров. На место прибыли взрывотехники. Они сообщили, что у гранаты РГ-42 современный запал и отсутствует тротил внутри.
"То есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", — цитирует агентство собеседника.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел
взрыв. Устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Оно находилось в рюкзаке смертника. Во вторник, 4 апреля, число жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга выросло до 14 человек.
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