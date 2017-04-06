В Балтийске локомотив столкнулся с выехавшим на пути такси Mercedes-Benz

В среду, 5 апреля, в Балтийске столкнулись маневровый тепловоз и такси Mercedes-Benz, водитель которого выехал на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Авария произошла в 18:35. По данным компании, автомобилист проигнорировал подаваемые машинистом знаки. В результате аварии никто не пострадал. Локомотив и автомобиль получили незначительные повреждения.



"По предварительным данным, причиной ДТП стала невнимательность водителя такси и ошибка при совершении манёвра в непосредственной близости от подъездного пути. В связи с происшествием Калининградская железная дорога обращается к руководству муниципалитета с настоятельной просьбой принять необходимые меры по ограждению или переносу парковки автомобилей в другое место, исключающее повторение подобных случаев и обеспечивающее безопасное движение поездов", — говорится в сообщении КЖД.

Аналогичная авария произошла 29 марта на станции Пионерский Курорт. На парковке рядом с железнодорожными путями стоял Ford. Женщина-водитель при совершении манёвра не справилась с управлением, перепутала педали "газ" и "тормоз" и выехала на рельсы. Там машина столкнулась с электричкой. В результате аварии никто не пострадал. Автомобилю понадобился серьёзный ремонт.