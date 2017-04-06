Разворот, кювет, опасная скорость: В среду в ДТП на территории области пострадали три человека
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
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В среду, 5 апреля, в результате ДТП на территории Калининградской области пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 12:00 на ул. Пролетарской в Калининграде Volkswagen столкнулся с Dodge при развороте. 29-летний водитель второй машины получил травмы.
Спустя два часа в посёлке Севское Subaru Legacy наехал на колесоотбойник. По предварительной информации, автомобилист выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В результате ДТП госпитализировали 53-летнего пассажира.
В 17:44 на 17-м километре дороги Чкалово — Заветы — Нестеров Volkswagen Golf вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не учёл погоду. 38-летнего мужчину доставили в больницу.
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