Разворот, кювет, опасная скорость: В среду в ДТП на территории области пострадали три человека

В среду, 5 апреля, в результате ДТП на территории Калининградской области пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В 12:00 на ул. Пролетарской в Калининграде Volkswagen столкнулся с Dodge при развороте. 29-летний водитель второй машины получил травмы.



Спустя два часа в посёлке Севское Subaru Legacy наехал на колесоотбойник. По предварительной информации, автомобилист выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В результате ДТП госпитализировали 53-летнего пассажира.



В 17:44 на 17-м километре дороги Чкалово — Заветы — Нестеров Volkswagen Golf вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не учёл погоду. 38-летнего мужчину доставили в больницу.