В Зеленоградске судят экс-участкового, выманившего взятку у работодателя мигрантов
В Зеленоградске рассматривают уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции, который в обмен на взятку пообещал работодателю мигрантов не проводить проверку их документов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
1 июня 2016 года подсудимый в своём служебном кабинете получил 15 тысяч рублей
от жителя Зеленоградска. В обмен на деньги полицейский пообещал не привлекать к административной ответственности мигрантов, которые работали на его строительном участке. При этом бывший участковый не выявил нарушений закона иностранцами. По данным Клопс.Ru, речь идёт о гражданах Узбекистана. Взяточника уже уволили из правоохранительных органов. Сотрудники собственной безопасности регионального УМВД задержали его при получении денег. Позднее мужчину заключили под стражу.
Действия 34-летнего экс-полицейского квалифицировали по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.