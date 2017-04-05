В Зеленоградске судят экс-участкового, выманившего взятку у работодателя мигрантов

В Зеленоградске рассматривают уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции, который в обмен на взятку пообещал работодателю мигрантов не проводить проверку их документов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

1 июня 2016 года подсудимый в своём служебном кабинете получил 15 тысяч рублей от жителя Зеленоградска. В обмен на деньги полицейский пообещал не привлекать к административной ответственности мигрантов, которые работали на его строительном участке. При этом бывший участковый не выявил нарушений закона иностранцами. По данным Клопс.Ru, речь идёт о гражданах Узбекистана. Взяточника уже уволили из правоохранительных органов. Сотрудники собственной безопасности регионального УМВД задержали его при получении денег. Позднее мужчину заключили под стражу.

Действия 34-летнего экс-полицейского квалифицировали по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.