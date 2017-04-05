В Калининграде судят 33-летнего мужчину, до смерти избившего сожителя матери
В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении жителя, до смерти избившего гражданского мужа матери. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
По данным Клопс.Ru, 18 августа 2016 года 33-летний подсудимый выпивал со своей родительницей, её сожителем и знакомым. Застолье перетекло в конфликт, в результате которого обвиняемый избил
возлюбленного своей матери. От травм головы и груди пострадавший скончался на месте.
Действия подсудимого квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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