В Калининграде судят 33-летнего мужчину, до смерти избившего сожителя матери

В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении жителя, до смерти избившего гражданского мужа матери. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным Клопс.Ru, 18 августа 2016 года 33-летний подсудимый выпивал со своей родительницей, её сожителем и знакомым. Застолье перетекло в конфликт, в результате которого обвиняемый избил возлюбленного своей матери. От травм головы и груди пострадавший скончался на месте.

Действия подсудимого квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.