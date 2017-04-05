В Калининграде на остановке у ТЦ "Парковый" сбили 16-летнюю девушку, родственники ищут свидетелей
Во вторник, 4 апреля, в Калининграде на остановке у ТЦ "Парковый" сбили 16-летнюю девушку. Об этом Клопс.Ru сообщила сестра пострадавшей Светлана Хоханова.
По словам родственницы, ДТП случилось около пяти вечера. Калининградка ехала в автобусе. Однако выйти она смогла, только когда он тронулся: двое пожилых людей перед ней слишком долго покидали салон. В это время на девушку наехал белый джип. Автомобиль задел пострадавшую бампером. В больнице у неё диагностировали ушибы таза, руки и колена. Водитель скрылся с места происшествия. Родственники пострадавшей обратились в дежурную часть.
В отделе пропаганды регионального ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что ведётся проверка. Свидетелей случившегося просят позвонить по телефонам: 552-509, 552-512, 552-511 (ГАИ) или + 7 981 462 44 47 (сестра пострадавшей Светлана Хоханова).
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