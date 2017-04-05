Калининградских бизнесменов подозревают в уклонении от уплаты более 70 миллионов рублей налогов

В Калининграде индивидуального предпринимателя и руководителя одной из компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 70 миллионов рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

В период с 2014 по 2016 год один из коммерсантов арендовал в Калининграде несколько гостевых домов, которые он впоследствии сдавал. Однако в налоговых декларациях он значительно занизил площадь помещений. Это позволило ему не платить около девяти миллионов рублей налогов. В отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (“Уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере”).

Вторым подозреваемым оказался 52-летний директор ООО, зарегистрированного в Гвардейском районе. Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. В период с 2011 по 2013 год руководитель фирмы указал недостоверные сведения в налоговой декларации. В результате ему удалось избежать уплаты 65 миллионов рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (“Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере”).

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений. Расследование обоих дел продолжается.