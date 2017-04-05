Начальника отдела собственной безопасности калининградского УМВД перевели в другой регион
Олег Былков
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Главу оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД Олега Былкова перевели на работу в другой регион. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.
Новым руководителем подразделения назначили Андрея Першикова. Он выполняет свои обязанности с марта.
Подполковник полиции Олег Былков работает в правоохранительных органах с 1995 года. За свою карьеру он прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального отдела полиции. Должность руководителя ОРЧ собственной безопасности УМВД он занимал с 2014 года. В 2015 году Былкова наградили медалью "За отличие в охране общественного порядка".
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