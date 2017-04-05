Начальника отдела собственной безопасности калининградского УМВД перевели в другой регион

Главу оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД Олега Былкова перевели на работу в другой регион. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Новым руководителем подразделения назначили Андрея Першикова. Он выполняет свои обязанности с марта.

Подполковник полиции Олег Былков работает в правоохранительных органах с 1995 года. За свою карьеру он прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального отдела полиции. Должность руководителя ОРЧ собственной безопасности УМВД он занимал с 2014 года. В 2015 году Былкова наградили медалью "За отличие в охране общественного порядка".