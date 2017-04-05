Во вторник сотрудники МЧС восемь раз выезжали на тушение горящей травы

Во вторник, 4 апреля, сотрудники ГУ МЧС России по Калининградской области восемь раз выезжали на тушение горящей травы. Об этом сообщает пресс-служба управления.



Кроме того, в областном центре прошли очередные рейды по предотвращению и выявлению несанкционированных палов. В зону патрулирования попали улицы Катина, 1-я Большая Окружная, Целлюлозная, Взводная, Бригадная, Тенистая аллея, посёлки Совхозный и Западный, а также Люблинское шоссе.



"Решающим фактором возникновения природных пожаров по-прежнему остаётся низкая культура поведения граждан. Несмотря на разъяснительную работу, люди продолжают бессмысленный пал травы. При этом подчас забывая, что даже затушенные участки при смене ветра могут вновь разгореться и стать причиной пожара", — говорится в сообщении пресс-службы.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Калининграда напоминает, что в лесу недопустимо:



— пользоваться открытым огнём;

— использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

— оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

— заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

— оставлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной возникновения возгорания;

— выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на полях;

— разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого леса.



Жителям области, у которых есть садовые участки, необходимо:



— постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 литров;

— иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;

— не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками;

— содержать в исправном состоянии и держать свободными для проезда пожарной техники дороги, проезды и подъезды к домам;

— организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.