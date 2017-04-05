Во вторник сотрудники МЧС восемь раз выезжали на тушение горящей травы

Во вторник, 4 апреля, сотрудники ГУ МЧС России по Калининградской области восемь раз выезжали на тушение горящей травы. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Кроме того, в областном центре прошли очередные рейды по предотвращению и выявлению несанкционированных палов. В зону патрулирования попали улицы Катина, 1-я Большая Окружная, Целлюлозная, Взводная, Бригадная, Тенистая аллея, посёлки Совхозный и Западный, а также Люблинское шоссе.
"Решающим фактором возникновения природных пожаров по-прежнему остаётся низкая культура поведения граждан. Несмотря на разъяснительную работу, люди продолжают бессмысленный пал травы. При этом подчас забывая, что даже затушенные участки при смене ветра могут вновь разгореться и стать причиной пожара", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Калининграда напоминает, что в лесу недопустимо:
— пользоваться открытым огнём;
— использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
— оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
— заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
— оставлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной возникновения возгорания;
— выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на полях;
— разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого леса.
Жителям области, у которых есть садовые участки, необходимо:
— постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 литров;
— иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
— не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками;
— содержать в исправном состоянии и держать свободными для проезда пожарной техники дороги, проезды и подъезды к домам;
— организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.
Единые телефоны спасения: 101 или 112. Звоните по ним, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 79-99-99.
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