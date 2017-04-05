Потерял равновесие и задел шашлычным ножом: калининградец объяснил убийство знакомого случайностью

Житель Калининградской области, убивший своего знакомого, объяснил преступление случайность и потерей равновесия. Об этом сообщает черняховский городской суд.

Мужчина напал на крёстного отца своего сына 21 августа 2016 года в квартире на ул. Лермонтова. При этом он был пьян и испытывал неприязненные чувства к приятелю. Преступник ударил его ножом в грудь. Пострадавший умер через непродолжительное время.

“В судебном заседании подсудимый пояснил, что не собирался убивать мужчину, все произошло случайно, потерпевший часто приходил в гости. В тот день между ними возник конфликт, в ходе которого К. стал его оскорблять, после чего накинулся на него с кулаками, он потерял равновесие и случайно ударил его ножом, которым резал мясо для шашлыка”, — говорится в сообщении.



Однако в суде вина мужчину подтвердилась доказательствами, показаниями свидетелей и другими документами, которые были в материалах дела. Действия подсудимого квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”). Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.