Водитель самосвала, опрокинувшегося на трассе Калининград — Полесск, выехал на встречку

Водитель самосвала Mercedes, который 4 апреля перевернулся на трассе Калининград — Полесск, перед ДТП вылетел на встречку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 12:30 на 28-м километре дороги Калининград — Полесск. За рулём автомобиля с полуприцепом находился 48-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина опрокинулась. Водитель получил травмы.