Водитель самосвала, опрокинувшегося на трассе Калининград — Полесск, выехал на встречку
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Водитель самосвала Mercedes, который 4 апреля перевернулся на трассе Калининград — Полесск, перед ДТП вылетел на встречку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 12:30 на 28-м километре дороги Калининград — Полесск. За рулём автомобиля с полуприцепом находился 48-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина опрокинулась. Водитель получил травмы.
Пострадавшего госпитализировали
. Ранее стало известно, что в его машине находился щебень.
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