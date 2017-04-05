В Калининградской области за сутки нашли два снаряда и мину

Во вторник, 4 апреля, в Калининградской области были найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, в СНТ "Ветерок" на территории Гурьевска нашли артиллерийский снаряд. Ещё один снаряд был обнаружен в пос. Богдановка Мамоновского городского округа. В пос. Смирново Нестеровского района нашли противотанковую мину.