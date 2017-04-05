В Калининградской области за сутки нашли два снаряда и мину
Уничтожение боеприпасов
Скриншот видеозаписи из архива Клопс.Ru
Во вторник, 4 апреля, в Калининградской области были найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Так, в СНТ "Ветерок" на территории Гурьевска нашли артиллерийский снаряд. Ещё один снаряд был обнаружен в пос. Богдановка Мамоновского городского округа. В пос. Смирново Нестеровского района нашли противотанковую мину.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.