Калининградка, потерявшая пальцы из-за аварии на производстве, отсудила у работодателя 300 тысяч

Жительница Калининградской области, лишившаяся пальцев рук из-за аварии на производстве, отсудила у работодателя 300 000 рублей. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Женщина работала штамповщицей. Летом 2015 года с ней произошёл несчастный случай. Она получила травму руки, из-за которой пришлось ампутировать пальцы. Осенью того же года ей выплатили страховку. Однако пострадавшая потребовала компенсации морального вреда.

"Суд установил, что работодатель не полностью обеспечил безопасные условия труда и не принял всех мер по предотвращению несчастных случаев на производстве. Так, инструктаж с истицей не проводился, кроме того, руководство не осуществляло должного контроля за деятельностью начинающего работника", — говорится в сообщении инстанции.



Решения обжаловали в Калининградском областном суде. Однако коллегия по гражданским делам признала его законным и обоснованным.