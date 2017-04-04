Калининградка, потерявшая пальцы из-за аварии на производстве, отсудила у работодателя 300 тысяч

Жительница Калининградской области, лишившаяся пальцев рук из-за аварии на производстве, отсудила у работодателя 300 000 рублей. Об этом сообщается на сайте областного суда.
Женщина работала штамповщицей. Летом 2015 года с ней произошёл несчастный случай. Она получила травму руки, из-за которой пришлось ампутировать пальцы. Осенью того же года ей выплатили страховку. Однако пострадавшая потребовала компенсации морального вреда.
"Суд установил, что работодатель не полностью обеспечил безопасные условия труда и не принял всех мер по предотвращению несчастных случаев на производстве. Так, инструктаж с истицей не проводился, кроме того, руководство не осуществляло должного контроля за деятельностью начинающего работника", — говорится в сообщении инстанции.
Решения обжаловали в Калининградском областном суде. Однако коллегия по гражданским делам признала его законным и обоснованным.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.