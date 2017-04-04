На трассе Калининград — Полесск завалился на бок гружённый щебнем самосвал (фото)

Во вторник, 4 апреля, на трассе Калининград — Полесск произошла авария с участием грузовика. Об этом Клопс.Ru сообщает очевидец происшествия. По словам свидетеля, водитель самосвала не справился с управлением и машина завалилась на бок. В кузове грузовика находился щебень, который высыпался на обочину. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Состояние водителя уточняется.

Обновлено от 14:47

Как сообщили Клопс.Ru, в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла на 28-м километре трассы. По предварительным данным, грузовик наехал на правую обочину и завалился на бок. В результате происшествия 48-летний водитель был доставлен в больницу. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.