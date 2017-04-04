На трассе Калининград — Полесск завалился на бок гружённый щебнем самосвал (фото)
Во вторник, 4 апреля, на трассе Калининград — Полесск произошла авария с участием грузовика. Об этом Клопс.Ru сообщает очевидец происшествия.
По словам свидетеля, водитель самосвала не справился с управлением и машина завалилась на бок. В кузове грузовика находился щебень, который высыпался на обочину. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Состояние водителя уточняется.
Обновлено от 14:47
Как сообщили Клопс.Ru, в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции, авария произошла на 28-м километре трассы. По предварительным данным, грузовик наехал на правую обочину и завалился на бок. В результате происшествия 48-летний водитель был доставлен в больницу. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.