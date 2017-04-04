Храброво возобновил работу в связи с улучшением погоды
Во вторник, 4 апреля, в 13:00 Храброво возобновил приём и отправку рейсов в связи с улучшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас в аэропорту ждут задержанные утренние рейсы SU 1000 из Москвы (Шереметьево) — в 14:00, SU 1002 из Москвы (Шереметьево) — в 14:10 и FV/SU 6323 из Санкт-Петербурга — в 14:15, S7 67 из Москвы (Домодедово) — в 14:20, FV/SU 6125 из Москвы (Внуково) — в 14:50.
"Также сейчас идёт регистрация на рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается прибытие и других задержанных, перенесённых рейсов, а также рейсов по расписанию", — говорится в сообщении ведомства.
С утра пресс-служба сообщила о задержке рейсов
из Москвы, Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении. Это было связано с плохой погодой.
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