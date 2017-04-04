В Калининграде дочь разыскивает отца, которого не видела восемь лет

Жительница Калининградской области ищет отца, который уже восемь лет не выходит с ней на связь. Девушка обратилась за помощью в редакцию Клопс.Ru.

26-летняя Юлия Клочкова живёт в посёлке Чехово Багратионовского района. Родители девушки развелись, когда ей было три года. С тех пор её отец жил в Калининграде. Время от времени он виделся с дочерью, но восемь лет назад он неожиданно пропал из её поля зрения.

"Я не могла ему дозвониться, поехала на квартиру, где он проживал, но там были незнакомые люди. Соседка сказала, что он якобы её продал. Я оставила номер телефона. И через два дня он мне позвонил и сообщил, что его обманули с квартирой. Больше по этому номеру телефона до него нельзя было дозвониться", — говорит Юлия.

Два года назад девушка обратилась в программу "Жди меня". Однако это не принесло никаких результатов. 1 апреля она также написала заявление в полицию. По мнению Юлии, отец должен находиться на территории области. На сайте судебных приставов она нашла информацию о штрафе, который ему выписали летом 2016 года.

Имя пропавшего — Виталий Глазуненков. Он родился 10 марта 1968 года, проживал по адресу ул. Чекистов, 22, ходил в море, работал в автосервисе. Юлия Клочкова просит всех, кто располагает информацией о её отце, позвонить ей по номеру +79520589114.