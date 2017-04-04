Женщину, попавшую в ДТП под Гвардейском, переехала машина "Русского хлеба"

Женщина, которая попала в смертельное ДТП под Гвардейском, лежала на проезжей части, когда на неё наехала машина "Русского хлеба". Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах города.

Авария произошла в 4:00 на 21-м километре федеральной трассы А-229 Калининград — Нестеров. 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны Калининграда в Гвардейск. Мужчина был трезв. На прямом участке дороги он наехал на лежавшую на дороге женщину. Возможно, автомобилист не заметил её из-за тумана. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

По данным Клопс.Ru, микроавтобус принадлежит компании "Русский хлеб". Это одна из фирм, которая занимается производством хлеба в Калининградской области.

В СУ СК по Калининградской области отказались от комментариев. В ближайшее время материалы проверки планируют передать в Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Балтийскому флоту.