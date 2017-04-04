Женщину, попавшую в ДТП под Гвардейском, переехала машина "Русского хлеба"
Женщина, которая попала в смертельное ДТП под Гвардейском, лежала на проезжей части, когда на неё наехала машина "Русского хлеба". Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах города.
Авария произошла в 4:00 на 21-м километре федеральной трассы А-229 Калининград — Нестеров. 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны Калининграда в Гвардейск. Мужчина был трезв. На прямом участке дороги он наехал на лежавшую на дороге женщину. Возможно, автомобилист не заметил её из-за тумана. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
По данным Клопс.Ru, микроавтобус принадлежит компании "Русский хлеб". Это одна из фирм, которая занимается производством хлеба в Калининградской области.
В СУ СК по Калининградской области отказались от комментариев. В ближайшее время материалы проверки планируют передать в Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Балтийскому флоту.
Ранее очевидцы сообщали, что пострадавшая попала под колёса "КамАЗа"
. Также шла речь о втором пострадавшем — мужчине. Пока эта информация не подтвердилась.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.