На ул. Невского в аварию попали сразу пять машин (видео)
В понедельник, 3 апреля, в Калининграде на улице Невского в аварию попали сразу пять автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.
Само ДТП попало на видеорегистратор проезжающего автомобиля. На кадрах видно, как водитель легковушки Mercedes начал перестроение не убедившись в безопасности маневра. В итоге, сначала легковушка столкнулась с внедорожником, а потом и с тремя другими автомобилями.
В итоге на улице Невского образовались пробки. Участники аварии вызвали на место сотрудников ГИБДД.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.