На ул. Невского в аварию попали сразу пять машин (видео)

В понедельник, 3 апреля, в Калининграде на улице Невского в аварию попали сразу пять автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец происшествия.

Само ДТП попало на видеорегистратор проезжающего автомобиля. На кадрах видно, как водитель легковушки Mercedes начал перестроение не убедившись в безопасности маневра. В итоге, сначала легковушка столкнулась с внедорожником, а потом и с тремя другими автомобилями.

В итоге на улице Невского образовались пробки. Участники аварии вызвали на место сотрудников ГИБДД.