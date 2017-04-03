"Мы с вами": как калининградцы отреагировали на теракт в Петербурге
В понедельник, 3 марта, в Санкт-Петербургском метро произошёл теракт
. В поезде между станциями “Технологический институт” и “Сенная площадь” прогремел взрыв. По последним данным, погибли 10 человек
, пострадали более 50. Клопс.Ru собрал реакции калининградцев на трагедию.
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