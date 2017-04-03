СМИ: число жертв взрыва в питерском метро возросло
Число жертв взрыва в метро Петербурга возросло, так как несколько пострадавших умерло в больнице. Об этом сообщает пресса со ссылкой на свои источники.
Так, "Лента.ру" пишет,
что двое раненых во время взрыва в петербургском метро скончались в Мариинской больнице.
"В Мариинскую больницу было доставлено девять пострадавших. Двое из них на тот момент уже находились в состоянии клинической смерти, они скончались. Двое человек в данный момент находятся на операциях. Остальные — в отделениях", — рассказали в больнице.
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