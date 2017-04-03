В Калининграде ищут мужчину, укравшего смартфон и кошелёк в ТЦ на Советском проспекте (фото)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Преступление было совершено днём 28 марта 2017 года в торговом центре на Советском проспекте. По предварительным данным, злоумышленник проник в одно из подсобных помещений и похитил из сумки работницы магазина смартфон и кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 17 990 рублей.
Если вам что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, изображённого на фото, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-076, 552-202, 552-203, 02 или 102.
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