В Калининграде ищут мужчину, укравшего смартфон и кошелёк в ТЦ на Советском проспекте (фото)

В Калининграде полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Преступление было совершено днём 28 марта 2017 года в торговом центре на Советском проспекте. По предварительным данным, злоумышленник проник в одно из подсобных помещений и похитил из сумки работницы магазина смартфон и кошелёк с деньгами. Сумма ущерба составила 17 990 рублей.



Если вам что-либо известно о личности и местонахождении мужчины, изображённого на фото, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-076, 552-202, 552-203, 02 или 102.