В Калининграде полиция разыскивает 37-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи
В Калининграде полиция разыскивает Георгия Кутепова 1980 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
Мужчину подозревают в совершении кражи. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (4012) 552-202, 552-098, 02 или 102.
Фото разыскиваемого. Предоставлено пресс-службой УМВД по Калининградской области
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