Пятеро детей попали в ДТП за выходные, двое из них нарушили ПДД
В минувшие выходные, 1 и 2 апреля, в Калининградской области в ДТП попали пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В субботу двоих девятилетних мальчиков в Калининграде сбили из-за того, что они нарушили ПДД. В 16:45 на ул. Инженерной под колёса Opel попал ребёнок, который переходил проезжую часть в неположенном месте
. Его госпитализировали. Спустя 15 минут на его ровесника на ул. Автомобильной наехал Volkswagen Golf. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде. В результате ДТП он получил ранения.
Обстоятельства и причины остальных происшествий с участием несовершеннолетних устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят соответствующие проверки.
Госавтоинспекция Калининградской области в очередной раз напоминает родителям о необходимости уделять внимание досугу детей. Очень важно, чтобы ребёнок, отправляясь в школу или на прогулку, знал и соблюдал правила безопасного поведения на дороге.
Юным пешеходам необходимо разъяснить, что переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности.
Категорически запрещено играть вблизи дороги и выходить на неё из-за припаркованных транспортных средств. Следует уделить пристальное внимание применению световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Взрослые должны объяснить детям, что использование гаджетов во время движения отвлекает от дорожной обстановки и может способствовать ДТП.
Несовершеннолетнему велосипедисту необходимо разъяснить, что пересекать проезжую часть он должен только в качестве пешехода. Большое значение имеет защитная экипировка, которая включает в себя специальную одежду ярких цветов со световозвращающими элементами. Родителям следует обратить внимание на техническую исправность велосипеда и его оснащение "светлячками". В условиях непогоды от поездок на велосипедах рекомендуется воздержаться.
Отправляясь в дорогу с ребёнком, необходимо позаботиться о детском удерживающем устройстве, которое должно соответствовать весу и росту юного пассажира.
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