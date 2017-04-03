Пятеро детей попали в ДТП за выходные, двое из них нарушили ПДД

Госавтоинспекция Калининградской области в очередной раз напоминает родителям о необходимости уделять внимание досугу детей. Очень важно, чтобы ребёнок, отправляясь в школу или на прогулку, знал и соблюдал правила безопасного поведения на дороге.

Юным пешеходам необходимо разъяснить, что переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности.

Категорически запрещено играть вблизи дороги и выходить на неё из-за припаркованных транспортных средств. Следует уделить пристальное внимание применению световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Взрослые должны объяснить детям, что использование гаджетов во время движения отвлекает от дорожной обстановки и может способствовать ДТП.



Несовершеннолетнему велосипедисту необходимо разъяснить, что пересекать проезжую часть он должен только в качестве пешехода. Большое значение имеет защитная экипировка, которая включает в себя специальную одежду ярких цветов со световозвращающими элементами. Родителям следует обратить внимание на техническую исправность велосипеда и его оснащение "светлячками". В условиях непогоды от поездок на велосипедах рекомендуется воздержаться.



Отправляясь в дорогу с ребёнком, необходимо позаботиться о детском удерживающем устройстве, которое должно соответствовать весу и росту юного пассажира.