Под Холмогоровкой столкнулись Mercedes и Nissan, двое госпитализированы (обновлено)

В понедельник, 3 апреля, в районе Холмогоровки столкнулись Mercedes и Nissan Qashqai. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Авария произошла в 10:50. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречку. Там врезался во вторую машину. От столкновения Nissan вылетел в кювет. Водителя и пассажира первого автомобиля доставили в больницу.

Сразу несколько очевидцев утверждают, что один из водителей был пьян. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Он на встречку вообще внезапно выехал, второй водитель даже среагировать не успел. Внутри молодые мужики сидели, их в машине зажало. Сами выбраться не могли, пришлось вызывать спасателей. Те когда приехали, то бутылку водки достали из салона, на капот поставили. А мужики так даже говорить не могли, только мычали. Пьяные в ноль, из салона запах шёл сильный", — рассказал Клопс.Ru один из свидетелей произошедшего.

На месте работали спасатели и пожарные спецчасти. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области, на вызов выехали восемь человек.

В районе аварии затруднено движение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", со стороны Зеленоградска транспорт стоит плотным потоком на протяжении 500 метров. Средняя скорость движения достигает 5 км/ч. По направлению на выезд из Калининграда также собирается небольшая пробка. Там машины едут со скоростью 15 км/ч.