Россиянин пытался ввезти из Польши 48 г марихуаны в капюшоне и банке из-под чипсов

Таможенники задержали на МАПП Мамоново-2 россиянина, который пытался ввезти в Калининградскую область 47,61 грамма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поздно вечером на границу приехал Hyundai. 45-летний злоумышленник сидел на пассажирском сидении автомобиля. При таможенном контроле он письменно заявил, что у него нет товаров, которые необходимо задекларировать. Однако у отдела по борьбе с контрабандой наркотиков были оперативные данные о том, что у мужчины могут быть при себе запрещённые вещества.

"Должностные лица таможенного поста обнаружили в салоне под передним пассажирским сидением пакет с различными предметами. Из него извлекли банку с чипсами, в которой находилось растительное вещество, завёрнутое в многослойную упаковку. В личных вещах был обнаружен пластиковый контейнер цилиндрической формы с частицами растительного происхождения. В капюшоне куртки инспекторы нашли пакет из-под сока, в котором находились шесть свёртков с таким же растительным веществом", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина заявил, что обнаруженное вещество — марихуана. Сотрудники таможни изъяли и отправили его на экспертизу. Она подтвердила слова подозреваемого. Таможенники возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере"). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.