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Главная Новости Происшествия

В Светлом дотла сгорела деревянная дача

07:00
  134 1
  • Пожар в Светлом
Пожар в Светлом
Фото из архива Клопс.Ru
В воскресенье, 2 апреля, в Светлом на территории СНТ "Энергетик" случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
По данным ведомства, в результате возгорания была полностью уничтожена огнём деревянная дача. На тушении пламени работали восемь человек, использовались две единицы техники. Никто из людей не пострадал.
 
Кроме того, накануне в Немане и Калининграде сгорели надворные постройки, а в Правдинске потушили горевшие ворота кирпичного гаража. Во всех случаях обошлось без жертв.

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1 комментарий Правила комментирования

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ninaokolova
ninaokolova #
07:19

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