В Светлом дотла сгорела деревянная дача

В воскресенье, 2 апреля, в Светлом на территории СНТ "Энергетик" случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, в результате возгорания была полностью уничтожена огнём деревянная дача. На тушении пламени работали восемь человек, использовались две единицы техники. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, накануне в Немане и Калининграде сгорели надворные постройки, а в Правдинске потушили горевшие ворота кирпичного гаража. Во всех случаях обошлось без жертв.