В Светлом дотла сгорела деревянная дача
Пожар в Светлом
Фото из архива Клопс.Ru
В воскресенье, 2 апреля, в Светлом на территории СНТ "Энергетик" случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
По данным ведомства, в результате возгорания была полностью уничтожена огнём деревянная дача. На тушении пламени работали восемь человек, использовались две единицы техники. Никто из людей не пострадал.
Кроме того, накануне в Немане и Калининграде сгорели надворные постройки, а в Правдинске потушили горевшие ворота кирпичного гаража. Во всех случаях обошлось без жертв.
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