В Париже при взрыве на карнавале пострадали 18 человек (видео)
В Париже на карнавале произошёл взрыв, из-за которого пострадали 18 человек. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает "Российская газета".
Инцидент произошёл в северном пригороде Парижа, Вильпенте, на ежегодном весеннем празднике. Аниматор поджёг фанерную фигуру "Месье Карнавал", которую принято сжигать после парада, после чего она неожиданно взорвалась.
Сообщается о 18 пострадавших – у большинства травмы лица и ног. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Очевидцы отмечают оперативность работы спасательных служб: в эвакуации приняли участие 130 пожарных.
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