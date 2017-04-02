В Париже при взрыве на карнавале пострадали 18 человек (видео)

В Париже на карнавале произошёл взрыв, из-за которого пострадали 18 человек. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает "Российская газета".

Инцидент произошёл в северном пригороде Парижа, Вильпенте, на ежегодном весеннем празднике. Аниматор поджёг фанерную фигуру "Месье Карнавал", которую принято сжигать после парада, после чего она неожиданно взорвалась.

Сообщается о 18 пострадавших – у большинства травмы лица и ног. Пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Очевидцы отмечают оперативность работы спасательных служб: в эвакуации приняли участие 130 пожарных.