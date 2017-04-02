На ул. Инженерной ребёнок попал под колёса автомобиля

В субботу, 1 апреля, на ул. Инженерной произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло около 17:00 вечера. Пострадал мальчик 2007 г.р.: как сообщили свидетели происшествия, на дороге была пробка, и из-за стоящих машин он выбежал на встречную полосу со свободным движением, на которой его сбил автомобиль.

"В сторону улицы Батальной была пробка, поэтому он выбежал между стоящих машин, а по встречной полосе было пусто, ехала одна машина, на левое крыло он ей и попал, – рассказала очевидец ДТП. – За рулём девушка была, она и пассажир сразу выбежали, из соседних машин тоже, начали звонить в скорую. Мальчик лежал без движения. У девушки-водителя истерика случилась".

По словам другого очевидца, пострадавший ребёнок был в компании двух ровесников. Втроём они стояли на тротуаре, а потом мальчик попытался перейти дорогу. На место ДТП прибыла машина скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Ребёнок получил телесные повреждения.