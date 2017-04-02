В Зеленоградске Lexus снёс бетонный столб (фото)

Вечером в субботу, 1 апреля, в Зеленоградске водитель на Lexus снёс бетонный столб. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец случившегося.

ДТП произошло на ул. Железнодорожная. Автомобиль врезался в столб, после чего водитель скрылся. По сообщениям очевидцев, происшествие обошлось без пострадавших.