Под Калининградом из горящего расселённого дома вынесли два газовых баллона

В субботу, 1 апреля, в Багратионовском районе горел двухэтажный расселённый дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Пожар произошёл в пос. Мушкино. В доме довоенной постройки горела кровля по всей площади. Второй этаж выгорел полностью. Из здания пожарные вынесли два газовых баллона.

При пожаре никто не пострадал. В тушении огня были задействованы 11 человек и 3 единицы техники.