В Калининграде ограбили двух женщин, возвращавшихся домой из ресторана
Калининградские полицейские раскрыли грабёж, совершённый в марте в пер. Желябова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл поздно вечером 11 марта. Двое злоумышленников напали на женщин 43 и 49 лет и отобрали сумки, в которых находились телефоны, документы и деньги.
В настоящее время доказана причастность к преступлению 29-летнего калининградца, который находится в следственном изоляторе за совершение аналогичных преступлений. Его подельника ищет полиция. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до 7 лет.
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