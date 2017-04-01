СК завёл уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову.
Как сообщает издание, уголовное дело завели по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призыв к массовым беспорядкам". По словам Ивановой, сообщения в интернете появились 29 марта. Неизвестные призывали устроить в центре столицы незапланированную акцию. В СК заявили, что сообщения носили экстремистский толк, и рассказали, что ищут их авторов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.