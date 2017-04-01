СК завёл уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову.

Как сообщает издание, уголовное дело завели по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призыв к массовым беспорядкам". По словам Ивановой, сообщения в интернете появились 29 марта. Неизвестные призывали устроить в центре столицы незапланированную акцию. В СК заявили, что сообщения носили экстремистский толк, и рассказали, что ищут их авторов.