26-летняя жительница Полесска украла у собутыльника хлебопечку
В Калининграде сотрудники уголовного розыска установили причастность 26-летней жительницы Полесска к краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Потерпевший, 31-летний калининградец, сам пригласил преступницу в гости. Они распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры уснул, женщина украла у него хлебопечку.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Ранее она уже была судима за имущественные преступления.
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