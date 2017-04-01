На ул. Гагарина Volkswagen Touareg столкнулся с грузовиком (фото)

На ул. Гагарина произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщают очевидцы в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области".

По информации свидетелей аварии, Volkswagen Touareg вовремя не затормозил и врезался в грузовик. "Виной тому телефон, в который залипал водитель туарега, он даже остатки своей машины на встречке собирал, переписываясь", – написала очевидец ДТП.

По сообщениям автомобилистов, никто не пострадал. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, не затруднено.