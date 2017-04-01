Ноутбук, телефон, кошелёк: в Калининграде вор обокрал незапертый коттедж

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калининграду раскрыли кражу имущества из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

53-летний хозяин дома обратился в полицию 28 марта. Он заявил, что неизвестные похитили ноутбук, мобильный телефон и кошелёк общей стоимостью 20 тыс. рублей.

Как выяснилось, вор проник в дом, когда потерпевший с супругой вышли в огород, оставив дверь незапертой. Злоумышленника задержали при попытке сбыть краденное на одном из городских рынков. Он вернул полицейским ноутбук и кошелёк. Телефон он уже продал.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с проникновением в жилище".