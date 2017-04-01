Двум калининградцам, избившим и ограбившим прохожего, грозит по 7 лет тюрьмы

В Калининграде задержали двух злоумышленников, избивших и ограбивших 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Преступление было совершено в ночь на 16 марта во дворе одного из домов по ул. Батальной. Преступники напали на прохожего, повалили на землю, избили и отняли паспорт и деньги. Потерпевший был госпитализирован.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых – 19-летнего калининградца, ранее судимого за кражи и угоны, и его 21-летнего подельника, судимого за кражу и угрозу убийством. Последний не имеет регистрации на территории Калининградской области.

В отношении задержанных заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.