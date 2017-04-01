В Калининграде завели дело на мужчину, укравшего велосипед у 70-летнего пенсионера

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в краже велосипеда у 70-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Кража произошла 29 марта. Злоумышленник похитил велосипед из подъезда жилого дома на ул. Радищева.

Калининградец, которого задержали по горячим следам, оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Велосипед вернули владельцу, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 "Кража".