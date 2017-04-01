В пос. Залесье у жилого дома сгорели крыша и пристройка

В пятницу, 31 марта, в пос. Залесье Полесского городского округа горел одноэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:27. Огонь уничтожил крышу на площади 48 кв.м. и пристройку дома.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты в составе 8 человек и 2 единицы техники. Никто из людей не пострадал.