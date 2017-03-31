На железнодорожном вокзале в Ладушкине найден повешенным мужчина

Днём, 29 марта, на железнодорожном вокзале в Ладушкине был обнаружен повешенный мужчина. Об этом сообщили в региональном СК.

В ведомстве отметили, что телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды на шее, у повешенного нет. Личность мужчины не установлена.

По данному факту проводится доследственная проверка. Также полицейские устанавливают личность мужчины.