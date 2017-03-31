В Багартионовске арестован 27-летний парень, избивший до смерти пенсионера

В пятницу, 31 марта, Багратионовский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера, который затем скончался от побоев. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 27-летний калининградец пришёл в пос. Высокое в гости к своему другу, у которого также находился 80-летний местный житель. Во время употребления алкоголя между пенсионером и молодым гостем произошла ссора, переросшая в драку. Пожилой мужчина получил множественные удары в область головы и туловища, от которых скончался на месте происшествия.

При рассмотрении ходатайства об аресте суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказывать давление на свидетелей. 27-летний калининградец помещён в СИЗО. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.