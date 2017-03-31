В Калининграде организатора музыкального фестиваля подозревают в мошенничестве

В Калининграде в отношении организатора одного из музыкальных фестивалей возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемым оказался 49-летний руководитель одной из общественных организаций. В декабре 2015 года она получила более 100 тысяч рублей субсидии на проведение музыкального мероприятия. Однако предоставленная впоследствии отчётность о реализации проекта оказалась фиктивной.

В отношении главы общественной организации возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество, связанное с получением выплат"). Ему грозит до шести лет лишения свободы.