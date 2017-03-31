В Калининграде осудили прапорщика, устроившего пьяную аварию с двумя погибшими

В Калининградской области осудили старшего прапорщика гусевской в/ч 90151 Александра Липового, устроившего пьяную аварию, в которой погибли два человека. Об этом сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.

30 июля 2016 года военнослужащий сел за руль Volkswagen Passat, будучи нетрезвым. На участке дороги Калининград — граница с Литовской Республикой он не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Volkswagen Vento. В результате ДТП погибли две женщины: водитель и пассажирка второй машины.



Липового осудили по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Калининградский гарнизонный суд приговорил его к 4,5 года колонии-поселения и лишил его водительских прав на три года.